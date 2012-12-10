《全球主要国家债券发行预告》--12月10日-12月17日

路透12月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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12/10 1630 美国 13周和26周期国库券
12/10 1350 法国 BTF国库券
12/11 西班牙 12和18个月期国库券
12/11 1630 美国 四周和52周期国库券
12/11 1800 美国 三年期公债
12/11 英国 票息为1.75%,2022年到期公债
12/11 日本 流动性供给标售
12/12 意大利 2013年12月13日到期的12个月期BOT债券
12/12 1800 美国 10年期公债
12/12 加拿大 三年期公债
12/12 0120 日本 约两个月期贴现国库券
12/13 意大利 零息债券
12/13 西班牙 标售公债
12/13 1800 美国 30年期公债
12/13 英国 2024年到期的指数关联债券
12/13 0120 日本 三个月期贴现国库券
12/13 0130 日本 五年期政府公债
12/17 1630 美国 13周和26周期国库券
12/17 1800 美国 两年期公债
12/17 1350 法国 BTF国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王兴亚;审校 徐文焰
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