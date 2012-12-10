〔路透调查〕日本公债多空动向指标连续第二周小幅改善,但仍为负值

路透东京12月10日电---汤森路透公布的每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标仍为负值,但连续第二周略微改善,大多数受访者预计指标公债收益率(殖利率)将坚守近期区间.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负12,仍为负值,但较上周的负16改善.

调查发现,60.0%的受访者预期日债收益率本周将在区间波动,比例高于前次调查的40.5%."区间波动"连续第10周成为受访者对债市的主要看法.

约有25.7%的受访者预计日债收益率本周将上升,比例低于上次调查的37.8%.预期收益率将下降的受访者从前一周的21.6%降至14.3%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值JP10YT=POLL为0.700%,较上周五收盘价低0.5个基点,且低于上周调查预估的0.720%.

这次线上调查访问了95位来自主要机构的日债市场人士,有35人给出了回覆,回覆率为36.8%,其中有15个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

周一早盘,指标10年期日债期货合约2JGBv1上涨0.06点,至145.14.上周五该期约曾触及145.26的日高,为10年期日债期约的纪录高位.

10年期现货日债收益率下滑0.5个基点至0.700%.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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