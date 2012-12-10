〔英国经济〕恐陷入2008年金融危机以来的第三次衰退--商务大臣凯布尔

* 商务大臣认为英国有陷入日本式"失去的十年"之虞

* 担心英国央行已"失去动力"

路透伦敦12月9日电---英国商务大臣凯布尔表示,担心英国经济可能陷入自2008年金融危机以来的第三次衰退,但他仍预计经济将以极小的增长步伐蹒跚前进.

凯布尔在周日刊登的采访稿中称,英国恐有陷入日本式"失去的十年"之虞.

凯布尔目前负责英国的工业政策,其长期以来一直表示英国经济缺乏需求,但支持保守党-自民党联盟政府提出的旨在削减预算赤字的撙节计划.

政府希望宽松货币政策和创纪录的低利率能够刺激民间部门复苏,但凯布尔称,他希望英国央行下任总裁卡尼在明年夏天赴任后提出新的经济刺激举措.

"我们不得不维持一个十分宽松的货币政策,也就是我们直到最近还维持的政策,但我认为英国央行正在失去动力,或者说是动机.许多事情都将取决于这位即将上任的新总裁,"他称.(完)