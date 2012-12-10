更正:〔金属期市〕中国数据提振伦铜上涨,但欧元区忧虑限制升幅

(更正:英文原文有误,内文第一段应为中国11月"工业增加值增速",非"经济增速")
路透新加坡12月10日电---伦敦期铜周一上涨,此前公布的数据显示,中国11月工业增加值增速升至八个月高位,但市场持续担忧欧元区明年可能会重返衰退,拖累欧元走势且压制铜价涨势.
0135GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.12%至每吨8,044.75美元,延续上日的小幅上涨走势,当时为连续第四周录得涨幅.铜价距离12月5日所及两个半月高位每吨8,095.75美元不远.
11月中以来铜价逐步获得动能,因为市场预计中国经济将改善,而且美国财政问题将获得解决.今年以来,铜价累计上涨逾5%.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFcv1升0.38%至每吨57,670元人民币(9,300美元).
中国11月制造业产出和零售销售增幅升至八个月来高位,暗示中国经济复苏势头正趋稳固.[ID:nSB2134805]
中国海关刚刚公布的数据显示,11月出口同比增长2.9%,进口同比持平;当月贸易顺差缩窄至196美元.[ID:nSB2133249]
美国企业11月继续保持缓慢但稳定的雇聘步伐,这与超级风暴桑迪(Sandy)可能严重冲击就业市场的预估相悖.[ID:nSB2134535]
日本第三季经济萎缩.越来越多的迹象显示欧洲主权债危机及中国经济放缓给全球需求带来压力,因此企业控制资本支出.[ID:nSB2135205]
一份德国杂志周六引述一名监管委员会人士的消息称,德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)执行长Heinrich Hiesinger表示,希望检视涉及公司德国钢铁部门未来的所有方案,包括剥离出该部门以及公开上市.(完)
--编译 兰秀娟/梁睿雪;审校 徐文焰/王洋
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