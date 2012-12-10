〔欧元区经济〕料在2013年中期开始复苏--欧洲央行副总裁

路透圣地亚哥12月8日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周六表示,欧洲受困经济体将从2013年中期开始复苏,核心国家的复苏要更明显一些,但到2014年所有成员国的经济都将取得一定增长.

欧洲央行周四考虑过降息,但最终仍维持利率不变,并预期2013年欧元区经济将再度萎缩,这为明年初降息留下了可能.

央行周四调降对欧元区经济的预估,认为明年很可能出现萎缩,而后在2014年恢复成长.

"(我们预期)2014年经济会恢复正增长,也就是说我们认为从2013年起,将会见到实体经济的复苏,"冈斯坦西欧在圣地亚哥举行的央行行长会议后在记者会上表示.西班牙央行总裁林德和智利央行总裁Rodrigo Vergara也出席了记者会.

欧洲央行将明年区内生产总值(GDP)预估调降至下滑0.9%和成长0.3%之间.央行研究人员对2014年经济的首次预估为GDP成长幅度介于0.2-2.2%.

"核心国家的经济复苏会更明显一些,因为处于压力之下的国家明年将继续调整政策.这些政策有待发挥作用."他补充说,"到2014年情况将会不同,我们预计所有国家都将取得一定增长."

欧元区的失业率仍处在历史高位,对于如何解决2008/2009年全球金融危机所带来的银行业危机,区内的分歧也较大,因此企业和家庭仍然不愿支出,而政府则在削减开支以降低预算赤字.

不过,美国经济的缓慢复苏以及中国需求强劲意味着,尽管负债较重的南欧地区需求萎缩,但德国出口仍有市场.德国出口占欧元区整体对外销售的40%.

冈斯坦西欧拒绝对货币政策行动作进一步的讨论.(完)