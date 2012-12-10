〔新闻稿〕中国11月出口同比增长2.9%进口持平,贸易顺差196亿美元--海关

(以下为中国海关公布的"1至11月进出口增长5.8%"的新闻稿全文)

海关总署今天公布今年1-11月外贸进出口情况。据海关统计，1-11月，我国进出口总值35002.8亿美元，比去年同期（下同）增长5.8%。其中，出口18499.1亿美元，增长7.3%；进口16503.7亿美元，增长4.1%；贸易顺差1995.4亿美元。

海关统计显示，11月份，我国进出口总值为3391.3亿美元，增长1.5%。其中，出口1793.8亿美元，增长2.9%；进口1597.5亿美元，与去年同期持平；贸易顺差196.3亿美元。

1-11月，我国一般贸易进出口18227亿美元，增长4.3%。其中出口8922.3亿美元，增长7.2%；进口9304.7亿美元，增长1.7%。一般贸易项下逆差382.4亿美元，收窄53.7%。同期，我国加工贸易进出口12210.5亿美元，增长2.6%。其中出口7832.7亿美元，增长2.9%；进口4377.8亿美元，增长2%。加工贸易项下顺差3454.9亿美元，扩大4.1%。此外，我国特殊监管区域进出口3651.7亿美元，增长27.5%，高出我外贸总体增速21.7个百分点。其中出口1193.2亿美元，增长44.1%；进口2458.5亿美元，增长20.7%。特殊监管区域项下逆差1265.3亿美元，扩大4.7%。

在与主要贸易伙伴的双边贸易中，1-11月中欧双边贸易总值4957.5亿美元，下降4.1%。1-11月中美双边贸易总值为4386.2亿美元，增长8.2%。同期，我与东盟双边贸易总值为3599.6亿美元，增长9.3%。1-11月中日双边贸易总值为3028.5亿美元，下降2.9%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为806.2亿和783.8亿美元，分别增长11.9%和1.3%。

1-11月，广东外贸进出口总值8834.3亿美元，增长6.4%。同期，江苏、上海和北京进出口总值分别为4963.1亿、3997.5亿和3712.7亿美元，分别增长1.2%、0.2%和5.1%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2849.7亿、2214.7亿和1410.9亿美元，分别增长1.3%、3.3%和8.5%。上述7省市进出口值合计占我国进出口总值的79.9%。从出口方面来看，1-11月，广东出口5139.1亿美元，增长6.6%。江苏和浙江分别出口2966.8亿和2047.4亿美元，分别增长4.2%和3.9%；上海出口1895.6亿美元，下降0.9%。同期，山东、福建和北京分别出口1169.2亿、881.1亿和541.4亿美元，分别增长2.2%、4.6%和1.4%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，重庆、安徽、河南、四川和江西等中西部省市的出口增速分别为1.1倍、62.3%、58.3%、34.8%和15.6%。

1-11月，外商投资企业进出口17243亿美元，增长1.9%。同期，民营企业进出口10900.8亿美元，增长18.1%，高出我国外贸总体增速12.3个百分点，占我国外贸总值的31.1%。其中，出口6873.3亿美元，增长19.4%，占我国外贸出口总值的37.2%；进口4027.5亿美元，增长15.9%，占我国外贸进口总值的24.4%。此外，国有企业进出口6859亿美元，下降1.1%。

在出口商品中，1-11月，我国机电产品出口10645.4亿美元，增长8.2%，高出同期我外贸出口总体增速0.9个百分点。其中，电器及电子产品出口4367.8亿美元，增长8.2%；机械设备3405亿美元，增长6%。同期，服装出口1436.2亿美元，增长2.8%；纺织品872.1亿美元，增长1%；鞋类415.2亿美元，增长10%；家具431.6亿美元，增长27.5%；塑料制品283.9亿美元，增长34.7%；箱包222.2亿美元，增长1.4%；玩具105.5亿美元，增长5.2%；上述7大类劳动密集型产品合计出口3766.8亿美元，增长7.4%。

在进口商品中，1-11月，我国进口铁矿石6.7亿吨，增加8.2%，进口均价为每吨130.2美元，下跌21.7%；大豆5249万吨，增加11.4%，进口均价为每吨593.8美元，上涨3.9%。此外，机电产品进口7099亿美元，增长3.4%；其中汽车105.2万辆，增加13.2%。(完)