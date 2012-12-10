《即时观点7》中国11月进出口皆逊预期,外需前景仍临严峻考验

路透北京12月10日电---中国海关周一公布,11月出口同比增长2.9%,逊于路透调查中值9.0%;进口同比零增长,亦逊于预期的2.0%.

当月贸易顺差196亿美元,低于257亿美元的路透调查中值.

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主要数据:

* 出口同比增长2.9%,路透调查中值为增长9%

* 进口同比增长0%,路透调查中值为增长2%

* 贸易顺差缩窄至196亿美元,路透调查中值为顺差257亿美元

欲浏览11月数据详情,请点选[ID:nSB2133249] 图表参见 (link.reuters.com/pup54t)

以下为分析师评论:

--法国巴黎百富勤证券分析师JACQUELINE RONG:

进出口数据明显低于市场预期.我们认为9,10月数据短暂好转,主要受益于圣诞订单和中国政府刺激出口的政策.问题是,中国能否增加在全球贸易中的份额.

过去十年中国在全球贸易中所占份额很稳定,约在10%.在国内劳动成本上升而海外贸易保护主义抬头的情况下,这一占比能否上升不太确定.

在贸易数据的真正复苏之前,可能还需要数月的政策扶助.目前贸易数据的波动还非常大.

--野村驻香港首席中国经济学家 张智威:

出口减速显示,对美国财政悬崖(fiscal cliff)的担忧令外需面临不确定性;尽管如此,这并未改变我们对于中国经济在四季度步入强势复苏轨道的看法,因增长多受内部因素推动.

我们认为,货币政策将保持宽松,且未来几个月,整体社会融资将保持在1.2万亿元人民币左右.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

11月显示,内外需疲弱格局依然维系,出口及增速在9-10月小幅恢复之后再次回落至2.9%,出口旺季不旺特征明显.外部需求低迷是根本原因,贸易分工格局及国内贸易面临的劳动及生产要素成本上涨则是造成中国加工贸易出口比较优势逐步减弱的深层矛盾,中国外需增长模式将面临日趋严峻的考验.

进口延续低迷增显示内需增长动力仍然匮乏,尽管稳增长政策在一定程度上缓解了GDP下行的担忧,但受制于产业辐射过窄,多数处于产业链中游企业难以从当前稳增长政策中受益,企业库存下降仍然依靠减生产方式实现,库存回补继续保持谨慎,宏微观背离特征明显.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

数据比较意外,特别是出口,和很多数字都不一致,包括集装箱吞吐量、PMI出口订单以及贸易伙伴经济数据等等.

出口后劲还是不太足,从广交会成交量比较弱也可以看出来.预计明年全球经济增长也是比较弱,估计在2.6%(今年预计2.5%),欧元区还会进一步衰退

虽然对出口前景总体不是很看好,但11月数字还是挺让人意外.目前能想到的原因可是和统计方面有关,把10月和11月的数据综合起来看可能更真实一些.

预计明年出口增幅不会超过10%,人民币预期还是会缓慢升值,到2013年底估计在6.12.明年全年顺差估计在1,700亿美元.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

出口增速有比较明显的下降.这需要和几个月的数据放在一起看,此前两个月出口增速较高,其中海关特殊监管区域物流货物贸易增长较快,这些增长是有特殊原因或与转口贸易有关,可能有虚高的成份.从季度因素上讲,未来几个月都不见得乐观,明显上升的时期已经过去了,出口不见得会明显增加.

进口方面,年末年初时加工贸易往往会带来明显的进口增长,一般贸易则与经济相关,近期的经济形势还可以,总的来说进口趋稳、稳中回升可能会更加明显.

顺差方面,缩窄趋势还在持续,预计年底到明年一季度都会持续缩窄,甚至不排除出现单月逆差.如果这一趋势得以持续,那么结汇压力会有所改变,人民币升值预期也会减弱.一般来说,从收付汇角度来讲要比货物流滞后一到一个半月,结售汇这样的资金流也要比货物流要平缓和滞后.目前顺差也只是小幅收窄而已,如果出现明显缩窄甚至出现逆差,可能才会导致升值预期出现较大变化.

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

出口和进口明显低于预期.之前根据相对比较亮丽的韩国数据,我们估计11月出口会略高于10%,没想到是2.9%这样一个比较低迷的数字.这里面应该有基数因素,去年11月是一个高点;但基数因素并不能提供全部解释.我们估计近月人民币的剧烈升值可能会对短期出口带来了负面影响;此外,本月出口也证实海外需求复苏并不巩固.

进口的弱势和其它内需数字的强势也并不匹配,显示出目前内需受基建、地产投资回升拉动更大一些,而制造业自发需求仍然不足.无论如何,本月数据会导致短期内中国经济所面临的风险溢价有所上升.

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:

出口很难有趋势性的反转,因为外部环境总体不是很乐观,临近年底美国还面临财政悬崖的问题,欧洲也没有根本性改善.在这种背景下,出口难有明显改观,全年可能也就8%左右,进口估计5%都不一定能实现.

PMI中新出口订单虽有上升,但是个先行指标,可能预示着明年形势不会太糟糕,但关键还是要看外部环境.

我们判断美国财政悬崖应该能够渡过,明年美国温和复苏的态势应该能够持续下去.明年出口形势可能会比今年略好一些,目标值可能在10%左右.

虽然顺差占GDP的比例可能没有增加,但实际数字在扩大,对人民币汇率是有一定升值压力.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

数据尤其是出口逊于预期,反映外需复苏还是太慢,前两月数据受临时因素和基数效应影响好转,这个月数据重又显现中国主要贸易国家还是处于经济疲弱的状态.

从贸易订单,尤其是最近广交会数据看,至少2013年上半年外贸的前景不太乐观.我们估计外贸在未来几个月应该维持在个位数水平,不会更差,但显然反弹空间是很有限的.

进口方面,重建库存的过程可能比市场预期更漫长,还有产能过剩的问题没有解决,拖累了对进口产品的需求.我们对明年的出口增速预估为7.2%,进口预计为7.4%

--华宝信托宏观分析师 聂文:

总来看,进出口都低于预期,和昨天发布的其他宏观数字有点对不上.可能还是欧美需求不佳,对中国进出口影响比较大,出口不好.从PMI购进价格看,11月大幅下降,进口值比较低可以理解,出口值比较低,有点出乎意料.

出口那么低还是难以解释,欧洲可能还是很不理想,对日本出口也受到影响,美国财政悬崖,债务上限有不确定性影响,欧债危机虽然缓和,各国财政收紧,对中国出口不确定因素比较多.

总的来说,外贸不怎么乐观,也说明外需还有很大的不确定,不过这一数据显示将有助于放缓人民币升值的压力.

未来经济复苏还是要观察内需的增长,特别是房地产投资,毕竟今年库存消化很快,拿地速度比较快,明年对房地产还是有较好预期的.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

外贸数据明显弱于预期,尤其是进口增幅持平,表明内外需疲弱的态势没有根本改变,也再次印证中国经济的复苏仍是缓慢而且温和的,而出口的放缓则与国际大环境有关,估计外贸疲态短期不会改变.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮: