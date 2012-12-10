〔中国数据〕11月进出口增速双降且逊预期,未来几月或延续疲态(更新版)

(新增评论和背景)

* 中国11月进出口增速双降,明显逊于预期

* 外部环境不确定因素多,外需形势不稳

* 贸易顺差缩窄至196亿美元

* 明年上半年外贸可能延续低迷之势

路透北京12月10日电---中国11月进出口增速双双下降,其中出口增速大幅逊于预期,显示中国主要贸易国需求未有实质性好转,未来数月中国外贸或延续当前疲弱之势,保持个位数增长.

中国海关周一公布数据显示,11月出口同比增长2.9%,逊于路透调查中值9.0%;进口同比零增长,亦逊于预期的2.0%.当月贸易顺差收窄至196亿美元,低于257亿美元的路透调查中值.

"数据尤其是出口逊于预期,反映外需复苏还是太慢."法兴银行中国经济师姚炜表示,她称,前两月数据受临时因素和基数效应影响好转,这个月数据重又显现中国主要贸易国家还是处于经济疲弱的状态.

分析人士普遍认为,11月出口大幅降至2.9%出乎意料,华宝信托宏观分析师聂文指出,中国主要贸易对象面临的不确定因素较多,美国财政悬崖,债务上限有不确定性影响,欧债危机虽然缓和,各国财政收紧.

姚炜认为,从贸易订单,尤其是最近广交会数据看,至少2013年上半年外贸的前景不太乐观."我们估计外贸在未来几个月应该维持在个位数水平,不会更差,但显然反弹空间是很有限的."

中国外贸在9,10月有所回暖,10月出口同比增长11.6%,重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.

11月外贸数据重现疲态与内需数据继续回升形成反差.中国国家统计局周日公布的11月工业增速在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.[ID:nSB2134479]

受欧债危机等影响,中国今年10%的贸易增速目标料难以实现.新华社上月援引商务部负责人表示,中国今年全年对外贸易增幅在6%左右,将低于国内生产总值(GDP)增幅,这种情况多年未见.

中国商务部部长陈德铭亦在"中共十八大"表示,中国9至10月出口加速表明经济稳中缓升,但实现今年外贸增长10%左右的目标仍有困难,且接下几个月的形势仍然较为严峻,明年困难预料也比较多.(完)