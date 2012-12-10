《中国贸易焦点》进出口增速意外骤减,预示外需复苏非坦途

* 出口同比仅增长2.9%,远低于预估中值9%

* 进口同比持平,亦低于预估中值2%

* 外贸发展后劲不足,未来出口料继续个位数增长

* 从侧面印证经济复苏基础尚不牢固

路透北京12月10日电---中国周日发布工业和投资数据释放的暖意尚未散去,海关周一公布外贸增速骤降,似乎又让人回到寒冬.数据的不同步提醒投资者,经济复苏之路并非坦途,外部环境仍然复杂多变.

当然,不能仅凭单月数据好坏得出决定性结论,去年同期基数较高也难脱干系.但在欧元区持续衰退,美国也面临财政悬崖困境之际,未来中国出口前景难言乐观,明年增速很有可能仍是个位数.

"外贸数据明显弱于预期,尤其是进口增幅持平,表明内外需疲弱的态势没有根本改变,也再次印证中国经济的复苏仍是缓慢而且温和的,"中国国际经济交流中心研究员王军评价道.

他认为,出口的放缓与国际大环境有关,估计外贸疲态短期不会改变.

"虽然对出口前景总体不是很看好,但11月数字还是挺让人意外,和很多数字都不一致,包括集装箱吞吐量、PMI出口订单以及贸易伙伴经济数据等等,"花旗集团中国高级经济学家丁爽称,目前能想到的原因可是和统计方法有关,把10月和11月的数据综合起来看可能更真实一些.

他认为,从广交会成交量疲弱即可看出出口后劲还是不太足,预计明年年全球经济增长也是比较弱,估计增速略高于今年的2.5%,在2.6%左右,欧元区还会进一步衰退.

中国海关稍早公布,11月中国出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.

"总体来看,对出口前景不是很看好,预计明年出口增幅不会超过10%,明年全年顺差估计在1,700亿美元,"丁爽称.花旗预计人民币还是会继续缓慢升值,到2013年底即期人民币/美元CNY=CFXS预计在6.12元人民币.

欲览中国贸易数据图表,请点击(link.reuters.com/pup54t)

欲览中国贸易数据详情,请点击[ID:nSB2133249];欲览分析师评论汇总,请点击[ID:nSB2135627]

金融市场对中国贸易数据的反应冷淡,普遍仍沉浸在昨日出炉的工业、投资和消费数据带来的利好情绪中.亚洲股市纷纷上涨,期铜等大宗商品市场也走高.中国沪综指.SSEC午后上涨1%,人民币/美元早盘大部分时间仍封在涨停位6.2293元.

**出乎意料的数据**

中国今年7月和8月遭遇外贸低谷期,出口同比增长1%和2.7%,进口分别为增长2.7%和下滑2.6%.但9-10月出口面已有明显好转,加上制造业PMI中新出口订单指数跳升,市场原本预计受西方圣诞购物季等因素提振,11月出口会有一个良好表现.

同时,国内零售销售增速7月以来稳步上升,也让人觉得内需堪称稳健,进口因此也不会太差.路透访问20多位分析师的预估中值就能体现这一点,他们原本预计11月出口增长9%进口增长2%,顺差则能达到257亿美元.

浙商证券宏观分析师郭磊就称,之前根据相对比较亮丽的韩国数据,估计11月出口会略高于10%,没想到是2.9%这样一个比较低迷的数字.这里面应该有基数因素,去年11月是一个高点;此外,近月人民币剧烈升值可能会对短期出口带来负面影响.

"11月市场预计进口会较低,但没想到出口也比预期差,主要是美国市场在走下坡路,10月广交会的交易量就能看到这个信号,即使是欧美圣诞季,12月也好不到哪里去,"中信建投宏观分析师胡艳妮也说.

她估计,明年一季度料依旧保持颓势,出口和进口都会持续个位数的疲态,直到明年下半年才会有所好转.

海关新闻稿显示,今年1-11月,中国出口累计增长7.3%,进口增长仅有4.1%.这和年初设定的全年外贸增长10%目标可谓相去甚远.

从11月单月来看,出口额1,793.8亿美元,进口额1,597.5亿美元,同比增速偏弱和去年基数较高有一定关系.去年全年中国进出口总值刷新年度历史记录,单月出口额高点依次为7月(1,751.3亿美元),12月(1,747亿)和11月(1,745亿);进口额高点落在11月(1,599亿美元).

**短期出口料个位数增长**

11月进出口增速双双下降,其中出口增速大幅逊于预期,显示中国主要贸易国需求未有实质性好转,未来数月中国外贸或延续当前疲弱之势,保持个位数增长.

"出口很难有趋势性的反转,因为外部环境总体不是很乐观,临近年底美国还面临财政悬崖的问题,欧洲也没有根本性改善,"交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟预计,出口全年可能也就8%左右,进口估计5%都不一定能实现.

据他判断,美国财政悬崖应该能够渡过,明年美国温和复苏的态势应该能够持续下去.明年出口形势可能会比今年略好一些,目标值可能也就是10%左右.

法兴银行中国经济师姚炜也称,数据尤其是出口逊于预期,反映外需复苏还是太慢,前两月数据受临时因素和基数效应影响好转,这个月数据重又显现中国主要贸易国家还是处于经济疲弱的状态.

"估计外贸在未来几个月应该维持在个位数水平,不会更差,但显然反弹空间是很有限的,"他说,对明年的出口增速预估为7.2%,进口预计为7.4%.

从宏观经济先行指标--官方和汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)双双跳升,到跃升至两位数10.1%并创下八个月最高位的工业增速.近期传出的宏观数据无一不印证着中国经济企稳回升态势明确.

同时,从衡量经济活动的"硬指标"--发电量来看,11月中国发电量同比增幅扩大至7.9%,为今年年初以来最快;11月钢材产量同比增长16.5%,为至少一年来最高水平,此外原油加工量也在稳步上升,也都从侧面表明经济在企稳回升,但基础难言牢固.(完)