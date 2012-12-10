〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率变动有限,宽松局面或持续至明年初

路透上海12月10日电---中国银行间市场周一早盘流动性仍维持宽松局面,质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种隔夜及七天期均变动有限,稍长期限的14天和21天品种虽波幅偏大,但因交投有限,难以反映市场真实状态.
市场人士并认为,虽然临近年底机构对跨年资金有一定的需求,但12月中下旬财政存款投放将逐步发力,届时资金面再获有力补充,流动性整体宽松的局面或持续至明年1月份.
"感觉没什么变化,也就跨(明年)春节的资金可能有些需求,不过现在也没什么人出."华东一银行交易员称.
她并谈到,短期内尚看不到引发资金明显收紧的因素,不过明年春节在2月份,到1月中下旬可能再次出现季节性资金需求高峰,流动性届时或会收紧.
财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2572 2.2622 -0.50
七天CN7DRP=CFXS 3.0371 3.0402 -0.31
14天CN14DRP=CFXS 2.9691 2.7830 +18.61
===============================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进