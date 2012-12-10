《汇市简讯》欧元/美元在1.2900附近徘徊,今日焦点为意大利公债收益率

0355 GMT
* 亚洲时段在1.2900美元附近盘整,小时图显示技术面买超
* 对欧洲央行降息的预期,以及对意大利政局不确定性的担忧,打压欧元
* 中国数据多为正面,市场略偏承担风险,这提供支撑
* 今日焦点将为意大利公债收益率走势
* 纽约时段的1.2876/1.2952区间为初步的支撑/阻力,偏向走低.
* 技术图表(link.reuters.com/raq54t).(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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