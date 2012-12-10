〔投行观点〕中国明年GDP和CPI增速目标预计仍维持在7.5%和4%--巴克莱

路透北京12月10日电---中央经济工作会议召开在即,投资银行巴克莱资本发布报告称,预计会议将关注宏观经济政策、财税改革、收入分配改革以及城镇化四大主题.明年国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)增速目标仍维持在7.5%和4%不变.

巴克莱亚洲首席经济学家黄益平等解读中共中央政治局经济工作会议指出,新一届政府在政策上与上届的一个区别是不再强调经济增速.

新一届中共中央政治局对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调[ID:nSB2127827].

政策方面,巴克莱指出,政府可能维持积极的财政政策不变,以便进一步稳定经济增速、推动经济结构转型.2013年的财政赤字可能较2012年计划的8,000亿元人民币有所扩大.

而明年货币政策将保持中性,不会下调利率.不过正如央行官员此前所称,不排除出于流动性管理目的对存款准备金率作出调整.预计短期内,央行可能主要采取公开市场操作的方式.汇率方面,受相对高通胀以及人民币兑美元名义升值的影响,人民币可能小幅上升,汇率双边波动幅度则会加大.

报告称,政府可能很快公布收入分配及财税改革相关政策,预计部分政策或在中央经济工作会议期间出台.具体而言,包括服务业营业税改增值税的试点城市可能扩大,对结构性减税的探讨也在进行中.

而对于新一届政府的重要主题--城镇化,预计未来几月在这方面会有一些变化.首先独生子女政策可能有所放松;其次农民工正式获得城镇户口可能取得些进展;再次,一些城建项目,尤其是地铁和轻轨可能获批.

中央经济工作会议预计于12月中旬召开.参与内部讨论的消息人士上周透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响. [ID:nSB2132453] (完)