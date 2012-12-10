《欧洲政治焦点》意大利明年2月大选面面观

路透罗马12月9日电---意大利总理蒙堤决定在任期结束之前辞职,目前预计大选将在明年2月举行,竞选活动将在最近这几个月里大举展开.

意大利前总理贝鲁斯柯尼表示其所属政党将不在议会中继续支持现政府,由此引发政治局势紧张.蒙堤发表的声明结束三天来的政治不确定性,但还是由此引出了一些问题.以下是针对这些问题的回答.

**是否意味着蒙堤将参加竞选?**

迄今为止尚不得而知.他此前曾表示不会参选,但他那些中间小党派的潜在盟友们指出,他并没有明确否定这种想法.

即便不作为候选人,他仍可能支持一个中间派团体并为建立一个亲欧盟的经济改革平台而大声疾呼.

他已表态,如果无法成立一个稳定的政府,他将会挺身而出.许多人还预计,无论是否参选,他在选举后仍将发挥一定作用,也许担任总统,或甚至在一个由政客领导的赞成改革的政府里出任财政部长.

**选举可能产生什么样的结果**

目前阶段,中间偏左党派民主党(PD)拥有很大优势,其领袖Pier Luigi Bersani很有可能成为新一任意大利总理.

该党派在民意调查中一路领先,可能夺得30%以上的选票,领先于喜剧演员Beppe Grillo领导的五星运动(5-Star Movement),后者在民意调查中获得20%左右的支持率.

贝鲁斯柯尼的中右翼人民自由党(PDL)陷入严重分裂,党内一些支持蒙堤的高层人士可能脱党.该党的支持率在15%左右.

由法拉利董事长Luca Cordero di Montezemolo创建的中间派别政党在民意调查中只有2%的支持率.但如果现任总理蒙堤决定竞选,则情况又当别论,外界一般认为,蒙堤如要参选将会借助该党派力量.

**民主党能否获得稳定的议会多数支持?**

按照意大利选举法,最大的政党无论是否赢得多数选票,都将在众议院自动获得54%的多数席位,因此民主党在这方面可能轻松获胜.

参议院的情况复杂一些,需要在17个主要地区和三个较小地区内分别竞争.

这让民主党在以往的选举中遇到麻烦,因其在较为富庶且人口众多的北部地区历来影响较弱,而这些地区的参议院席位却要多一些.

最终结果很大程度上要看人民自由党能否恢复和地方主义者北方联盟(Northern League)的同盟关系,民主党能否赢得伦巴第和威尼托这两个关键的北方地区,同时又力保自己的根据地西西里不会有闪失.

"就好像美国大选的重头戏要看俄亥俄,佛罗里达和威斯康辛这几个州一样,意大利选举的主战场将会是伦巴第,威尼托和西西里,"罗马Luiss大学政治学教授暨意大利选举问题专家Roberto D'Alimonte说.

如果贝鲁斯柯尼能够把自己四分五裂的阵营统一到一起,还是可以冀望自己的政党在参议院有所作为,让民主党在议会通过法案时不会那么轻松,由此或有可能缩短这个中左翼政府的执政时间.

**选举中争论的问题是什么?**

贝鲁斯柯尼对蒙堤反戈一击,预示着选民们将面临抉择,是选择中间或中左翼党派的Bersani这样亲欧洲的候选人呢?还是把票投给贝鲁斯柯尼或者Grillo等反对蒙堤的急先锋?Grillo要求对是否留在欧元区举行全民公投.

民主党表示将遵守蒙堤对其他欧洲国家作出的预算承诺,并在就业和经济增长方面花更大力气,同时减轻撙节举措对工人造成的影响.

贝鲁斯柯尼称蒙堤对德国总理梅克尔卑躬屈膝,其撙节政策已将意大利拖入衰退.他承诺将减少税收,尤其要取消极不受欢迎的房产税,而这一税项是蒙堤削减预算赤字计划的核心.

Grillo热衷于批评蒙堤的撙节政策和贝鲁斯柯尼的丑闻,他也把政治阶层的特权问题提了出来,并引导了公众对危机和意大利领导人的深深不满,而这也许会很难控制.

**新一届政府将面临什么挑战?**

新一届政府必须让国际金融市场相信,政府对于控制公共财政和重新启动意大利经济增长是认真的,否则去年的金融危机将会卷土重来.

同时,政府还必须安抚厌烦增税节支的意大利民众,向他们保证他们的牺牲是值得的,能够创造就业,恢复经济繁荣,并逐步降低税负,否则社会紧张局势就可能加剧.(完)