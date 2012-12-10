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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 12:43 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月10日

路透上海12月10日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年12月10日-12月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
  
  无
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131]
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  2.基金发行
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  兴全商业模式   兴业全球基金    光大银行      招商银行、兴业证券等     11/12-12/12
  优选股票基金

  华安日日鑫     华安基金        建设银行      交通银行、信达证券等     11/16-12/12
  货币基金

  东方央视财经   东方基金        农业银行      建设银行、银河证券等     11/19-12/14
  50指数基金

  民生加银现金   民生加银基金    建设银行      民生银行、银河证券等     11/26-12/14
  增利货币基金 

  交银施罗德     交银施罗德基金  农业银行      建设银行、光大证券等     11/26-12/14
  纯债发起式基金 

  富国强收益     富国基金        建设银行      招商银行、海通证券等     11/26-12/14
  定期开放基金

  财通保本       财通基金        工商银行      农业银行、财通证券等     11/19-12/14
  混合型发起式基金

  安信平稳       安信基金        工商银行      建设银行、安信证券等     11/19-12/14
  增长混合发起式基金

  鹏华理财       鹏华基金        农业银行      招商银行、银河证券等     12/10-12/14
  21天债券基金

  新华纯债添利   新华基金        工商银行      建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 
  债券发起式基金

  南方安心保本   南方基金        招商银行      工商银行、华泰证券等     11/22-12/18
  混合基金
 
  建信月盈       建信基金        民生银行      建设银行、交通银行等     12/10-12/18 
  安心理财基金

  汇添富收益     汇添富基金      工商银行      东方证券、中信证券等     12/11-12/18
  快线货币基金   

  长盛同丰       长盛基金        中国银行      建设银行、国元证券等     12/03-12/20 
  分级债券基金

  华安信用       华安基金        中国银行      交通银行、邮储银行等     12/11-12/20 
  增强债券基金

  纽银稳定       纽银梅隆        建设银行      西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 
  增利发起式基金 西部基金

  中海惠裕纯债   中海基金        招商银行      建设银行、国联证券       11/28-12/21 
  分级债券基金 

  国泰民安       国泰基金        农业银行      建设银行、中投证券等     12/10-12/21 
  增利债券基金 

  方正富邦       方正富邦基金    建设银行      方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 
  货币基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  财政部          280       3年      记账式国债     12/6-12/10        第17期三年品种续发
  中石油集团      200      9个月    超短期融资券       周一
  国电集团        125       1年      短期融资券        周一
  南方电网         50      9个月    超短期融资券       周一
  华能国际         50       1年      短期融资券        周一
  (600011.SS)(0902.HK)
  大秦铁路         50       3年      固息公司债     12/10-12/12
  财政部          280      10年      记账式国债     12/13-12/17
  国家开发银行    300  1/3/5/7/10年  固息金融债        周二           第45-49期第一次增发
  进出口银行      184       7年      固息金融债        周二
  上海农商行    至多50      3年      固息金融债        周五
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
   央票到期    逆回购到期     合计

    380        -2,620       -2,240 
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  国开行            固息金融债         100            周一
  国开行            浮息金融债         300            周二

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  无
  =======================================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

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