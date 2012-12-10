《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月10日

路透上海12月10日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年12月10日-12月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12 优选股票基金 华安日日鑫 华安基金 建设银行 交通银行、信达证券等 11/16-12/12 货币基金 东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14 50指数基金 民生加银现金 民生加银基金 建设银行 民生银行、银河证券等 11/26-12/14 增利货币基金 交银施罗德 交银施罗德基金 农业银行 建设银行、光大证券等 11/26-12/14 纯债发起式基金 富国强收益 富国基金 建设银行 招商银行、海通证券等 11/26-12/14 定期开放基金 财通保本 财通基金 工商银行 农业银行、财通证券等 11/19-12/14 混合型发起式基金 安信平稳 安信基金 工商银行 建设银行、安信证券等 11/19-12/14 增长混合发起式基金 鹏华理财 鹏华基金 农业银行 招商银行、银河证券等 12/10-12/14 21天债券基金 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 建信月盈 建信基金 民生银行 建设银行、交通银行等 12/10-12/18 安心理财基金 汇添富收益 汇添富基金 工商银行 东方证券、中信证券等 12/11-12/18 快线货币基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 华安信用 华安基金 中国银行 交通银行、邮储银行等 12/11-12/20 增强债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 国泰民安 国泰基金 农业银行 建设银行、中投证券等 12/10-12/21 增利债券基金 方正富邦 方正富邦基金 建设银行 方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 货币基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 3年 记账式国债 12/6-12/10 第17期三年品种续发 中石油集团 200 9个月 超短期融资券 周一 国电集团 125 1年 短期融资券 周一 南方电网 50 9个月 超短期融资券 周一 华能国际 50 1年 短期融资券 周一 ( 600011.SS )( 0902.HK ) 大秦铁路 50 3年 固息公司债 12/10-12/12 财政部 280 10年 记账式国债 12/13-12/17 国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周二 第45-49期第一次增发 进出口银行 184 7年 固息金融债 周二 上海农商行 至多50 3年 固息金融债 周五 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 380 -2,620 -2,240 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 100 周一 国开行 浮息金融债 300 周二 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩