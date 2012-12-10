〔中国汇市〕人民币即期早盘微升继续涨停,11月贸易数据欠佳影响有限

* 人民币兑美元即期继续涨停,价位微升

* 交易清淡,客盘量少

* 逊于预期的11月进出口数据短期内影响甚微

* 临近年底购汇或增加,但难改净结汇格局

路透北京12月10日电---人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘毫无悬念继续涨停行情,价位随中间价微幅走高.交易员称市场交易清淡,客盘量较少,而早间公布逊于预期的11月进出口数据对即期市场影响甚微,净结汇仍占主导.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出,11月贸易顺差延续缩窄格局,未来若明显缩窄甚至出现逆差,可缓解结汇压力,进而减缓人民币升值预期,但目前顺差也只是小幅收窄而已,对预期和市场交易影响有限.

交易员亦称,12月中旬以后受年底因素影响,购汇力量可能有所增强.北京一国有大行交易员表示,"不过这也只是购汇有所增加,即期不一定能脱离涨停,这要等购汇起来和结汇形成均衡之后才会脱离."

北京时间12:27,人民币兑美元即期报6.2293元,上日收报6.2301元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2922元,上日中间价为6.2930元.

中国海关周一公布数据显示,11月出口同比增长2.9%,逊于路透调查中值9.0%;进口同比零增长,亦逊于预期的2.0%.当月贸易顺差收窄至196亿美元,低于257亿美元的路透调查中值.[ID:nSB2135679]

上海一大型银行交易员表示,年底前都看不到做多美元的理由,因当前做多美元资金成本更高,亦难看到特殊事件引发市场避险情绪,"估计要不然(即期)就是稳在那里,要不然就是上下小幅波动,上下都没有太多空间."

该交易员并称,中海油(0883.HK)获中加两国批准以151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO一事,可能对即期市场影响甚微,"这属于资本项下,就算有购汇可能也提前有所准备了.随着人民币改革资本项可能以后对市场影响会逐渐强一些,现在真看不到有什么影响."

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司终于得到加拿大政府批准其对Nexen价值151亿美元的收购,至此主要的监管障碍已经扫除,交易可望完成,对中海油长远发展有正面作用.[ID:nSH0122335]

东京汇市欧元/美元周一盘旋在两周低位,此前意大利总理蒙堤提出辞职,令市场担心谁将领导这个欧元区第三大经济体.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3115/50,上日尾盘为6.3140.

北京时间12:34,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2050/90元,上一交易日尾盘报6.2095元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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