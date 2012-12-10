〔美国经济〕IMF总裁称,美国解决财政问题需要减支和增收多管齐下

路透华盛顿12月8日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称,美国需要一种均衡且全面的方式来解决财政问题,所采取的措施应同时包括削减支出与增加收入.

"我个人的看法是,最好的方式是一种平衡的做法,既考虑增加收入又包括削减支出.增收要么通过加税,要么通过创造新的收入来源来实现."拉加德在CNN专访中表示.

拉加德在接受采访时指出,财政悬崖是美国经济面临的最大威胁,相比欧元区或中国等一切外界因素,美国更易受到自身问题的影响.

"我并非说,欧洲问题没有影响,但影响会相对轻微."

她表示,仍乐观认为美国国会将在财政悬崖的截止期限前拿出方案.(完)