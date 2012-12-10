〔美国经济〕IMF总裁称,美国解决财政问题需要减支和增收多管齐下

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿12月8日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称,美国需要一种均衡且全面的方式来解决财政问题,所采取的措施应同时包括削减支出与增加收入.
"我个人的看法是,最好的方式是一种平衡的做法,既考虑增加收入又包括削减支出.增收要么通过加税,要么通过创造新的收入来源来实现."拉加德在CNN专访中表示.
拉加德在接受采访时指出,财政悬崖是美国经济面临的最大威胁,相比欧元区或中国等一切外界因素,美国更易受到自身问题的影响.
"我并非说,欧洲问题没有影响,但影响会相对轻微."
她表示,仍乐观认为美国国会将在财政悬崖的截止期限前拿出方案.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。