《投行看数据》未来几月中国出口增速料反弹,明年预计增7.5%--美银美林

路透北京12月10日电---对于远逊于预期的11月中国出口数据,投资银行美银美林周一指出,受基期效应、美国港口罢工等多因素的影响,近三月贸易数据波动剧烈,未来几月中国出口增速料将略有反弹,但对明年全年仍持谨慎态度,预计增速在7.5%.

美银美林大中华区首席经济学家陆挺等在报告中称,今年9月以来中国出口增速波动剧烈,可能是受到工作日和基期效应等一系列因素的影响.另外值得一提的是,美国洛杉矶和加州长滩港口在11月27日-12月4日间罢工也有一定影响,因为这两个港口的进口量占美国总量的40%.

中国11月对美国的出口从上月的增长9%降至下降2.6%.对欧洲的出口亦恶化,继10月下降8.1%后,11月降幅进一步扩大至18%.不过美银美林预计这种情况是暂时的,未来几月随着对欧元区解体的担忧缓解,可能出现扭转.

"我们预计12月出口增幅将反弹至5%上方,有望实现我们对今年出口增速7.3%的预估."美银美林表示,鉴于欧洲和日本目前经济仍疲软,美国又面临财政悬崖风险,对中国明年出口仍持谨慎态度,预计增长7.5%.

进口方面,由于去库存需求继续上升,终端固定资产投资需求强劲,而且原材料价格开始反弹,美银美林预计进口增速未来几月会有所提高.

报告认为出口疲软或令人民币承压.市场对人民币的看多情绪可能会稍有减弱,而央行同时也可能采取干预措施让人民币兑美元的升值有所减缓.

另一家投资银行摩根大通则在贸易数据公布后的报告中称,短期人民币汇率料持稳.一方面人民币近期升值且出口疲软,使得人民币进一步升值的空间受限.另一方面,随着经济增速回升之势开始确立,人民币贬值压力也减轻不少.预计明年人民币/美元小幅升值1-2%.

中国海关周一公布外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于市场预期及前两个月;11月进口同比零增长,贸易顺差收窄至196亿美元.[ID:nSB2136203](完)