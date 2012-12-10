〔中国股市〕沪综指收升1.1%至逾一个月高位,周末公布经济数据总体尚好

路透上海12月10日电---中国股市沪综指周一收升1.1%至逾一个月高位,农林牧渔等个股涨幅居前.分析师指出,周末公布数据总体尚好,印证中国经济继续在企稳回升态势下运行,同时在外部增量资金逐步进场推动下,预计此波上涨行情仍会持续.

沪综指.SSEC收报2,083.770点,涨21.984点或1.07%,此前高位为11月7日的2,105.730点.上周该股指累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.上海A股今日成交813亿元人民币,上周五为820亿元.

中邮证券策略分析师程毅敏分析指出,基本面数据显示经济见底概率大幅提高,料强周期行业会纷纷呈现修复,之后业绩亦将出现拐点并迎来价值重估过程.同时,近几日成交持续放大印证有增量资金进场,且人民币相对美元处于被动升值,令外部资金流入,亦推升大盘蓝筹股.

"从一内一外两类资金的作用来看,基本面数据自上而下没有忧患,资金面也有保障,那么行情就可以延续."他并预计,沪指短期阻力区域在2,150点附近.

中国周末公布的11月经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳.不过今日海关公布的外贸增速骤降,则预示经济复苏之路并非坦途,外部环境依然复杂多变.

今日农林牧渔涨幅居前,华英农业(002321.SZ)收报涨停至5.42元.有媒体报导称,由农业部编制的《全国现代农作物种业发展规划(2011-2020年)》近日完成最后修改,有望于年内正式发布,这令农业股迎来季节性炒作时机.

沪深300指数.CSI300收盘涨1.08%,报2,271.046点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,267.4点,涨0.92%,成交量为617,461手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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