〔欧元债市〕意大利总理打算提前离职,打击该国公债期货价格下跌

路透伦敦12月10日电---意大利BTP公债期货周一盘初价格下跌,因总理蒙堤决定提前离职,给该国的政治前景蒙阴,打击了欧元区风险较高的债券.

意大利总理蒙堤表示,他将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁将接任的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心.[ID:nSB2134579]