路透伦敦12月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周在关键阻力位1.3150/80之前扭转方向,跌至1.2880的11月28日低点.此处可能守住第一次测试,不过我们预计反弹到10月高位1.3021/235就可能受限.我们认为会测试1.2880/76支撑位.关键支撑位在2011-2012年支撑线切入位1.2815,此处失守就将跌到1.2785的200日移动均线切入位,然后是11月和1月低点1.2661/24.

美元/日圆:整周都在关键阻力位83.12下方附近盘整,该水准也是2011-2012年阻力线切入位.市场又一次被挡在近期高位82.84下方,看上去将进一步盘整.83.12是近期内的强阻力位,应该能守住.初步支撑位在81.78(4月高位)和近期低点81.68,若跌破此处,进一步跌回80.63(6月高位)的风险将会上升.除却盘整走势,我们倾向于认为会突破83.12,上看84.19的年内高位,然后涨到200周移动均线切入位85.05,然后遭遇首次挫折.

美元/瑞郎:从支撑位0.9240瑞郎强劲反弹,过去两周该支撑区域曾被多次测试,我们猜测市场已完成筑底.我们注意到,上周外包周线暗示汇价偏上档,慢性随机指标与趋向指标为正显露买入信号,但还没有得到印证,因为乖离率的移动平均值(MACD)还低于零.首道阻力位在200日移动均线切入位0.9424,但最终应该会再次测试近期高位兼阻力位0.9505/13.若跌破0.9240瑞郎将下看0.9174,这是三个月支撑线切入位.

纽约 当日 今年来 2011年

0825GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2903 1.2924 -0.16 -0.32 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.35 82.46 -0.13 +7.03 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.24 106.58 -0.32 +6.70 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9350 0.9340 +0.11 -0.28 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6026 1.6036 -0.06 +3.16 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9879 0.9882 -0.03 -3.08 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0480 1.0485 -0.05 +2.49 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8333 0.8321 +0.14 +7.05 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.270 86.470 -0.23 +9.70 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.620 68.640 -0.03 -42.59 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.93 132.24 -0.23 +10.37 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2568 1.2593 -0.20 -4.25 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 程琳 审校 白云

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