〔中国债市〕利率互换曲线陡峭化上行,数据总体尚好照亮经济成长前景

路透北京12月10日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>曲线周一陡峭化上行,其中长端涨幅更大一些.市场人士表示,国内公布宏观数据总体尚好,照亮经济成长前景,亚洲股市攀升至16个月高位,IRS亦应声上涨.

"Data(数据)和股市都往好方面走,IRS肯定要上去."上海一外资银行交易员称,"现在市场方向是不明显,但连中国股票都可以涨的话,还是可以pay(付固定债收浮动债)中国IRS的."

上海另一银行交易员称,今日行情由外资机构主导上探,应该是受到经济乐观预期和反向平盘需求的共同作用.

上述两位交易员均预计,IRS曲线陡峭化上行的趋势,短期内或延续.

中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.[ID:nSB2134479]

而亚洲"风险"市场从容应对周一公布的中国贸易数据.该数据显示,进出口均低于预估.[ID:nSB2135627]

亚洲股市周一攀升至16个月高位,因投资者受中国和美国经济数据鼓舞,这些数据提升市场对全球最大两个经济体成长前景的期待.[ID:nSB2135849]中国股市沪综指.SSEC周一收升1.1%至逾一个月高位,分析师预计此波上涨行情仍会持续.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4080/ 3.5120 3.3400/ 3.4263 3.4500/ 3.5338 3.5700/ 3.6563 3.5450/ 3.8325

周五 3.4100/ 3.5100 3.3000/ 3.4000 3.4000/ 3.5000 3.5200/ 3.6200 3.5000/ 3.8320

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变动 -0.0020/+0.0020 +0.0400/+0.0263 +0.0500/+0.0338 +0.0500/+0.0363 +0.0450/+0.0005

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)