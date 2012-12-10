〔中国债市〕现券收益率变化有限,经济数据转暖符预期未显影响

路透上海12月10日电---中国银行间债市周一利率债延续弱势盘整,已公布的经济数据显示经济偏暖走势,但对此市场已预期充分,因此利率债收益率未明显变化.信用债方面买盘较活跃,稳定资金面下,逐利机构纷纷介入.

"今天市场活跃度一般,虽然(公布的)数据对市场是不利的,但是这个结果早就有预期了,没有太意外,"上海一银行交易员称.

他并指出,虽然趋势上经济延续企稳回升,但目前显示回升力度并不大,属于弱势企稳,因此利率债收益率虽然存在上行压力,但上行的幅度却不会太大.

上海另一银行交易员指出,在稳定资金面的支撑下,机构的逐利需求得以释放,绝对收益较高的信用债仍然成交活跃.主要体现在一级半市场上,其中新发行评级为AA和AA+的中期票据受到青睐.

中国国家统计局稍早公布,11月规模以上工业增加值同比实际增长10.1%,增速为八个月最高位.此前出炉的汇丰和官方中国制造业PMI及产出分项指数皆创下高位,即显端倪.[ID:nSB2134805]

中国银行间市场周一流动性仍维持宽松局面,质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种隔夜及七天期均变动有限,稍长期限的14天和21天品种虽波幅偏大,但因交投有限,难以反映市场真实状态.[CN/CN]

剩余期限约9.72年的固息国债120015券最新报价tCN120015=CFXM为3.5680%/3.5550%,上日末笔为3.5700%/3.5553%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2539 3.0423

上日 2.2622 3.0402

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9627/2.8955

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9110/2.8650

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3575/3.2988 (完)

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