〔希腊金融〕债券回购计划延长一天半,以吸引更多报价--PAMA

路透雅典12月10日电---希腊公共债务管理局(PDMA)周一表示,希腊将债务回购邀约延长一天半,以收获更多的债权人投标.

希腊希望以很低的折扣价格回购约300亿欧元面值的债券,投标原定于周五结束.

债券回购将把希腊的债务负担降至可以维系的水准,并满足国际贷款人本月稍晚发放下笔344亿欧元救助款的条件.

希腊一要求匿名的银行家表示,政府希望再收到30-40亿欧元面值的债券回购报价.

上述银行家对路透称,"若国外债权人不愿意卖债,国内银行业者可以轻松填补."

报纸Ta Nea周一稍早报导称,希腊获得260-270亿欧元的卖出报价.

PDMA周一称,已经将报价时间延长至周二GMT时间中午.

上述银行家称,希腊银行和保险业者持有约170亿欧元债券,已经提出约100亿欧元的卖出报价.

原周五截止时间到期不久前,希腊银行业董事会批准各家银行可以投入100%的债券持仓来参与回购计划.(完)