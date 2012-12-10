〔欧元债市〕意大利五年期信用违约互换因政治风险上扬

路透伦敦12月10日电---意大利信用违约保险成本周一上扬,因政治剧变风险损及投资者对该国债务的信心.
意大利总理蒙堤周六表示,将会在明年预算法案通过后辞职,造成市场担心意大利政治前景.
根据Markit,意大利五年期信用违约互换(CDS)上升33个基点至288个基点.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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