一些外国企业仍活跃在伊朗能源领域--报告

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Roberta Rampton

路透华盛顿12月7日电---美国政府问责局(GAO)周五称，至少来自中国、印度、韩国和南非的七家企业2012年仍在伊朗油气行业拥有投资。

8月，美国通过一项新的法案，允许政府对帮助伊朗开发能源资源的企业进行制裁。

为提交国会依据该法案要求编写的报告，GAO评估了公开发表的报告和数据并与相关企业取得联系，确认他们是否退出伊朗。

"我们并不试图确认报告中提到的企业是否应该依据法律受到制裁。"GAO表示，并指出作出这种决定是美国国务院的责任。

GAO称，美国国务院在报告发表前已经审阅，但拒绝就此置评。

美国要求伊朗石油买家大幅削减石油采购量，否则可能被剔除美国金融体系。

仍与伊朗能源行业有关的大多数企业都来自获得六个月"豁免期"的国家。(完)