一些外国企业仍活跃在伊朗能源领域--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Roberta Rampton
路透华盛顿12月7日电---美国政府问责局(GAO)周五称，至少来自中国、印度、韩国和南非的七家企业2012年仍在伊朗油气行业拥有投资。
8月，美国通过一项新的法案，允许政府对帮助伊朗开发能源资源的企业进行制裁。
为提交国会依据该法案要求编写的报告，GAO评估了公开发表的报告和数据并与相关企业取得联系，确认他们是否退出伊朗。
"我们并不试图确认报告中提到的企业是否应该依据法律受到制裁。"GAO表示，并指出作出这种决定是美国国务院的责任。
GAO称，美国国务院在报告发表前已经审阅，但拒绝就此置评。
美国要求伊朗石油买家大幅削减石油采购量，否则可能被剔除美国金融体系。
仍与伊朗能源行业有关的大多数企业都来自获得六个月"豁免期"的国家。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。