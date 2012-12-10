版本:
中国
债券 | 2012年 12月 11日 星期二 00:35 BJT

〔标题新闻〕意总理蒙堤称理解市场对该国政局做出的负面反应,但称短期内现有政策不会改变

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nHOLLANDE1]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐