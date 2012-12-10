〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,在USDA报告公布前呈拉锯走势

路透12月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,盘中呈拉锯走势,交易商在明天美国农业部公布月度供需报告前调整仓位.
大豆期货因美国湾区和中西部内陆地区的现货市场获得支撑,目前后两者价格均在纪录高位持稳.
大豆期货涨势因多头结清部位和预计巴西大豆产量较高而受到抑制,市场预期本周巴西将迎来降雨.
指标1月大豆期货SF3盘中一度跌破200日移动均线切入位14.67-1/4美元,最终收于其上方.
交易商预计美国农业部周二将调降美国2012/13年大豆期末库存至1.30亿蒲式耳,11月时预计为1.40亿蒲式耳.
美国农业部周一公布,上周美国大豆出口检验数量为4,663.2万蒲式耳,趋向4,600万至5,100万蒲式耳预估区间的低端.
中国海关数据显示,全球最大大豆购买国--中国11月买入416万吨大豆,较10月高出3.2%.11月植物油进口为92万吨,较前月高出2.2%.
1月大豆期货SF3收升2-1/2美分,报每蒲式耳14.74-3/4美元.
1月豆油合约BOF3升0.02美分,报51.15美分,1月豆粕合约SMF3升2美元,报每短吨444.9美元.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为271,337口,豆粕期货为64,016口,豆油期货为115,682口.
以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 732.75 -15.00 -2.0% 13.3%
CBOT大豆Sc1 1472.25 -19.00 -1.3% 22.8%
CBOT豆粕SMc1 450.50 -7.50 -1.6% 45.6%
CBOT豆油BOc1 50.82 -0.05 -0.1% -2.4%
CBOT小麦Wc1 844.25 -1.00 -0.1% 29.3%
CBOT稻米RRc1 1526.50 -4.50 -0.3% 4.5%
EU小麦BL2H0 268.50 0.75 0.3% 32.6%
NYMEX原油期货CLc1 85.94 -0.32 -0.4% -13.0%
道琼工业指数.DJI 13,126 51 0.4% 7.4%
现货金XAU= 1703.26 4.64 0.3% 8.9%
欧元/美元EUR= 1.2920 -0.0045 -0.4% -0.2%
美元指数.DXY 80.4340 0.1760 0.2% 0.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 966 -24 -2.4% -44.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿