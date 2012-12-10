〔加拿大股市〕触及一周高点,Nexen因收购交易被批准而大涨

路透多伦多12月10日电---加拿大股市主要股指周一触及一周高位,Nexen IncNXY.TO和Progress Energy Resources Corp (PRQ.TO)领涨.之前加拿大政府批准外国企业对这两家公司的收购.
Nexen大涨13.8%至26.77加元.Progress Energy劲升13.4%至21.96加元.加拿大政府批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购Nexen以及马来西亚公司收购Progress Energy Resources.
这两支个股及整个能源类股的涨势,抵消了对油砂领域投资施加的新限制造成的影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高70.88点或0.58%,报12,230.47点.盘中该指数触及12月3日以来的高点12,236.71.
所有10大类股均收高,能源类股涨0.9%,材料类股涨1%.(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
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