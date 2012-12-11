〔金砖国家〕12月10日股汇市收盘纵览

路透12月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.49%,报1,029.06点.

中国股市:沪综指周一收升1.1%至逾一个月高位,农林牧渔等个股涨幅居前.分析师指出,周末公布数据总体尚好,印证中国经济继续在企稳回升态势下运行,同时在外部增量资金逐步进场推动下,预计此波上涨行情仍会持续.沪综指.SSEC收报2,083.770点,涨21.984点或1.07%,此前高位为11月7日的2,105.730点.上周该股指累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.上海A股今日成交813亿元人民币,上周五为820亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,中国相关类股领涨,因经济复苏的希望鼓励投资者买进内地相关的地产、银行和资源类股.恒生指数.HSI攀升0.4%至22,276.72点.恒生国企指数.HSCE上升0.7%,增速超过其他亚洲股指.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元CNY=CFXS大幅收跌150个点,至6.2451元的逾一个月来新低.两位交易员称,人民币长时间涨停后,今日尾盘至少有一家国有大行入市连续接盘并抬升美元价格.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,380点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3831元.[CNY/CN]

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印度股市:从日低反弹终场接近收平,因市场希望国会将通过银行业改革法案,助推Punjab National Bank(PNBK.NS)等国有银行股大涨.BSE指数.BSESN下跌0.07%,或14.41点,报19,409.69点.[.BO][ID:nL4N09K2DJ]

印度汇市:印度卢比小跌,因石油进口商有持续的美元需求.但几宗新股上市料将引发资金流入,限制跌幅.印度卢比/美元INR=D2收报54.49/50,低于周五收盘价54.47/48.[INR/][ID:nL4N09K2EA]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高0.02%,报1,481.050点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.93%至787.47点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.56%至30.72;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.32%,报39.75.

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巴西股市:跃升,因尽管中国出口大幅放缓,但该国11月工业增加值和零售销售增幅为八个月来最大.中国是巴西最大的贸易伙伴,也是铁矿石、大豆、铜和石油等拉美出口商品的主要买家.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.3%至59,248.23点.[ID:nL1E8NAAAE]

巴西汇市:巴西雷亚尔上扬,此前巴西央行官员称雷亚尔仍有升值空间,令市场愈发预期政府或进一步干预汇市.巴西雷亚尔兑美元BRL=BRBY收高0.7%,报2.0765雷亚尔.[ID:nL1E8NA7A2]

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南非股市:收盘锁定记录高位,当日收升0.49%,因投资者重新买入Impala Platinum(IMPJ.J)等一直以来走势不佳的矿业股.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收报34,074.58点,为17年历史上来最高收盘.综合指数.JALSH收高0.42%,至38,357.07点,同样是纪录新高.[.J][ID:nL5E8NABY7]

南非汇市:兰特/美元盘中触及8.65水平处的阻力位后下跌.兰特在本周中段关键的数据公布前似乎不太可能突破该阻力位.1545GMT,兰特/美元ZAR=D3跌0.5%,报8.6960.[ZAR/][ID:nL5E8NACVD](完)