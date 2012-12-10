《美债周二展望》公债价格小涨,受助于对预算磋商的忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 财长悬崖僵局未出现明显缓解的迹象

* 市场质疑意大利能否继续推行经济改革

* 美国财政部本周将标售660亿美元公债

路透12月10日电---美国公债价格周一小涨,因投资者担忧华盛顿的预算之争;但在660亿美元公债标售前,投资者压低公债价格,以便在标售中获得价格折让,这使涨幅受限.

意大利的政治动荡以及对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在本周会议上进一步放宽货币政策的预期,也扶助提振公债价格.

美国国会议员尚未报告财政悬崖磋商取得实质性进展.

国会和奥巴马达成协议以避免财政悬崖的时间所剩无几,双方磋商的步伐开始加速,但没有一方公开做出让步.

经济学家担忧,如果未能避免日益逼近的,规模达6,000亿美元的财政悬崖,可能使美国经济重陷衰退.

海外传来的消息也令人不安.

意大利总理蒙堤周六表示,一旦2013年预算计划获得批准,他将辞职.投资者相信蒙堤有能力削减意大利的庞大债务,他还因稳定该国债市而赢得投资者的信赖.

但前总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼政党上周表示不再支持现政府,且贝鲁斯柯尼表示,他将第五次参加总理竞选.

他的讲话引发市场忧虑蒙堤的继任者可能不会继续推行他的经济改革计划,意大利可能再度成为欧债危机的重灾区.

"美联储将进一步购买公债的前景,全球的不确定性以及2013年疲弱成长或衰退预期都支撑公债,更不用说美国的财政悬崖问题,"TD Securities的利率策略师Richard Gilhooly表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格上3/32,收益率1.615%,周五尾盘报1.62%.而30年期公债US30YT=RR价格攀升8/32,收益率报2.796%,周五为2.81%.

财政部本周二将标售320亿美元三年期公债;周三标售210亿美元10年期公债;周四将标售130亿美元30年期公债.投资者通常在标售前压低价格.

"今日无重大数据公布,市场关注股市的走向,财政悬崖方面的消息和交易商为本周公债标售作准备的情况,"Navigate Advisors LLC的董事总经理Tom di Galoma表示.

上周五公布的强于预期的美国11月就业数据并未改变美联储将在为期两天的会议上推出进一步购债计划的预期.美联储将在本周二和周三举行政策会议.

许多投资者预计美联储将在会议结束时宣布从明年1月开始每月购买450亿美元的较长期公债,以取代将于年底到期的卖短买长操作.

分析师称,美联储能出售的短期公债所剩不多,但很可能在明年继续购买较长期公债,此举将会扩大美联储的资产负债表规模.(完)

--编译 母红;审校 李军

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