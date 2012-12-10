《中国报摘》--中国证券报12月11日

* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,要切实加大对违法违规行为的执法力度,不许法外开恩.
* 其他:
--岁末将至,银行信贷额度纷纷告急.据调查,存贷挂钩、以存定贷等监管机构此前明确禁止的经营行为暗流汹涌.
--中共中央总书记习近平在广东召开经济工作座谈会时强调,加快推进经济结构战略性调整刻不容缓.
--继月初公布批复六个输变电工程项目后,发改委周一(10日)又公布批复八个输变电工程项目.据统计,从4月至今,发改委已公布批复24个输变电工程建设项目,总动态投资额达76.61亿元人民币.
--截至目前,19家上市券商已经披露11月经营数据.统计显示,上述券商单月累计实现净利润4.7亿元,环比下滑31%;前11个月累计实现净利润143.1亿元.
--首只场内"T+0"货币产品--汇添富收益快线货币市场基金今日起发行.
--近期农资流通板块成为市场焦点,化肥因春耕临近而涨价成为板块行情的催化剂.市场人士预期,相关文件中农业组织化生产和社会化服务将成为现代农业发展的重要方向,与之相关的农资流通行业将受到政策的持续扶持.
--中原地产研究部统计显示,截至12月10日,北京新建居住类物业今年内的签约市值已达2,117亿元,超过2011年的1,512亿元和2010年的1,971.6亿元.业内预计,今年北京居住类物业成交有望超过2,300亿元.(完)
--整理 李宏薇; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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