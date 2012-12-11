〔中国个股〕中国建筑前11月地产销售超千亿元,同比增近三成

路透上海12月11日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,1-11月地产销售额为1,012亿元人民币,同比增长29%;销售面积872万平方米,同比增39%.

刊登在上证所的公告并显示,在建筑业务方面,前11个月,公司新签合同额为8,400亿元,同比增长17.4%;新开工面积为16,767万平米,同比减少1.9%.

1-11月,该公司新购置土地储备827万平米,期末总土地储备达6,411万平米.

中国建筑今年初曾公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑是知名房地产公司中国海外(0688.HK)和中国建筑国际(3311.HK)的控制人.前11个月,中国海外实现地产销售1,059亿港元.

中国建筑周一收报3.38元,过去一个月累计上涨9.7%.(完)

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