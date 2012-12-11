〔中国个股〕中国建筑前11月地产销售超千亿元,同比增近三成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月11日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,1-11月地产销售额为1,012亿元人民币,同比增长29%;销售面积872万平方米,同比增39%.
刊登在上证所的公告并显示,在建筑业务方面,前11个月,公司新签合同额为8,400亿元,同比增长17.4%;新开工面积为16,767万平米,同比减少1.9%.
1-11月,该公司新购置土地储备827万平米,期末总土地储备达6,411万平米.
中国建筑今年初曾公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.
中国建筑是知名房地产公司中国海外(0688.HK)和中国建筑国际(3311.HK)的控制人.前11个月,中国海外实现地产销售1,059亿港元.
中国建筑周一收报3.38元,过去一个月累计上涨9.7%.(完)
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--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。