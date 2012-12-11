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债券 | 2012年 12月 11日 星期二 09:25 BJT

〔英国经济〕11月房价跌速加快,但明年房屋销售令人寄望--RICS

路透伦敦12月11日电---周二公布的调查结果显示,11月英国房价跌速快于预期,尽管前一个月的下降速度为两年多来最慢.不过调查受访者对2013年房屋销售增长寄予厚望.

英国皇家测量师学会(RICS)称,11月RICS经季节调整后房价差值从10月负7降至负9,逊于分析师预期,但总体仍大致持平.

"宏观经济形势继续严重拖累市场,阻止市场活动出现真正的大幅提升,"RICS全球住宅研究主管Peter Bolton King说.

不过,潜在购房者询价连续第三个月增多,夏末至今已经上升11%,表明英国央行的融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)正在帮助发放购房者急需的资金.

地产销售温和上升,11月受访者平均出售住宅15.8套,高于前月修正后的15.4套.

伦敦是唯一房价上涨的地区.(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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