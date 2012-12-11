〔路透调查〕货币市场交易员认为欧洲央行不会调降存款利率至负值

路透班加罗尔12月10日电---周一公布的路透对欧元区货币市场交易员调查结果显示,即便欧洲央行再度调降指标贷款利率,也仍会把存款利率维持在零水准.

28位受访货币市场交易员中有18位表示,欧央行不会调降存款利率至低于零的水准.其余受访者表示有这种可能.存款利率为负意味着在欧洲央行存钱还要缴纳费用.

之所以预期欧央行会将调降存款利率至负值,是因为市场认为欧央行将鼓励银行放贷而不要囤积资金,为信贷紧张的中小企业释放资金.不过,此举是否真的有利经济还存在疑问.

"大家会开始抽回资金,因为银行会把付给欧央行的成本转嫁给客户,"一位货币市场交易员表示.

"市场流动性仍然充足,因此真正的大银行目前没有现金需求,"他表示,并称大型企业也不需要现金,因此这样做并不能刺激实体经济.

28位受访交易员中有18位表示,未来12个月欧央行不会把资产购买扩大成正式的量化宽松计划,或者用新创造的货币购买债券.其他人认为有这种可能.

欧央行已经购买了主权债券,希望控制欧债危机,并承诺根据新的直接货币交易(OMT)计划购买西班牙和意大利债券,但未采取类似于美联储和英国央行那样的操作.

"他们已经准备好了OMT计划,却没有人愿意用.如果都不愿意使用这项计划,那还有什么理由推出另一项工具呢?"交易员表示.

欧央行OTM计划的启动需要政府首先满足向欧元区救助基金求援的前提条件,而满足这些条件很可能需要执行更多的撙节举措.

在一项针对30位交易员的调查中,受访者预期欧央行会在每周例行再融资操作中向银行业者提供730亿欧元(合944亿美元)资金,略高于本周到期的708亿欧元.

预计欧央行还将在一个月特别操作中向银行提供150亿欧元贷款,基本持平于上月类似操作中的159亿欧元规模.(完)