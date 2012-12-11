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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:18 BJT

〔日本股市〕盘初小跌,投资者对市场超买迹象持谨慎态度

路透东京12月11日电---日本股市日经指数周二盘初下跌,投资者对市场超买迹象持谨慎态度,交易量在海外重大经济事件之前可能低迷.

日经指数.N225下跌0.1%至9,526.40点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至787.69点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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