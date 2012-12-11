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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:33 BJT

《中国重要政经日程》--12月11日

=============================近日重要政经日程==========================

12/12(三)

*--国务院台湾事务办公室在国台办新闻发布厅举行新闻发布会例会.

12/13(四)

*--中国社会科学院财经战略研究院、社会科学文献出版社举行十大经济学家中国房地产业发展论坛,并发布《中国住房发展报告(2012-2013)》.

--中国国家粮油市场展望会在北京召开,至15日.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

2013/5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 沈燕

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