《中国报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**上海证券报**

--据调查,此前所谓中国一线城市二手房"天量"抛盘现象并不存在,房企投资信心恢复则为普遍现象.

--11月份银行理财产品发行井喷,共有88家银行发行了2,685款个人理财产品,创下今年自8月份以来的单月最大值.但从预期收益率来看,除了结构性理财产品小幅反弹外,其余产品均有所下跌,一年以上期债券类产品下滑最多达18个基点(bp).

**第一财经日报**

--据悉,近期上海银监局已要求辖内各家商业银行进行指定理财产品排查,范围主要包括代理股权投资产品销售和私募股权产品销售.业内人士称,未来银监会对影子银行的加强监管看来势在必行.

--多位接近监管层的人士透露,证监会或出台政策鼓励排队首次公开发行(IPO)企业自愿申请新三板挂牌.短期内这不失为一个疏导化解IPO"堰塞湖"的办法,而从长期来看,新三板有望成为多层次资本市场重要一环,为中小企业提供一个更匹配其风险特征的融资市场.

**金融时报**

--离岸人民币债券(点心债)市场很快将增添新品种.加拿大不列颠哥伦比亚省财政厅助理副厅长吉姆·霍普金斯称,若顺利,该省最快将在明年1月至少发行5亿元的3A级离岸人民币债券,成为首个涉足快速发展的"点心债"市场的外国政府.

**证券时报**

--对于国家发改委将利用地方融资平台发行另类企业债的消息,数位银行、券商知情人士日前表示,这一旨在扶持小微企业的融资创新已被叫停,何时重启暂不得知.

--广发证券(000776.SZ)称,公司拟发行至多120亿元人民币债券,期限不超过10年,可能为单一期限或多种期限的混合品种,募集资金将用于补充营运资金.

--贵州茅台(600519.SS)再度回应关于塑化剂含量超标质疑.该公司将部分产品送至国家食品质量监督检验中心等三家检测机构检测,四款产品检测结果全部合格.

--中国建筑(601668.SS)发布简报称,今年前11个月建筑业务新签合同额累计达8,400亿元,同比增长17.4%.

**每日经济新闻**

--近期山东省高级人民法院发布的一则拍卖公告显示,将于周三(12日)拍卖青岛凯悦置业集团名下的位于青岛市相关房产.此次拍卖引发关注的原因还在于,拍卖项目涉及信托融资项目.2010年10月,中融信托发行成立了"中融·青岛凯悦"信托计划,为凯悦中心募集资金3.845亿元,计划存续期限1.5年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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