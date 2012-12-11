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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:56 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国节能环保集团15亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和广发银行主承        
  内蒙古集通铁路集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),工行和民生银行主承
  杭锅股份(002534.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 
  山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承
  雅砻江流域水电开发公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
  武汉商贸控股3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 
  河南豫光金铅集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  正泰集团12亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承
  四川华西集团2亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行行主承                      
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  二、新债上市:   
   
  中石油集团200亿元人民币九个月期超短融011201004,票面利率4.05%
  南方电网50亿元九个月期超短融011207003,票面利率3.98%
  贵州产业投资集团10亿元一年期短融041259077,票面利率5.20%
  国电集团125亿元一年期短融041261041,票面利率4.58%
  中信大锰矿业2亿元一年期短融041253071,票面利率5.20%
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融041253067,票面利率4.58%
  星星集团2亿元一年期短融041260090,票面利率6.20%
  安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票1282528,票面利率5.56%  
  安徽古井集团4亿元三年期中票1282529,票面利率5.56%
  云南煤化工集团18亿元五年期中票1282530,票面利率6.09%
  乌鲁木齐城投15亿元五年期中票1282531,票面利率6.40%
  成都公交集团2.5亿元五年期中票1282532,票面利率6.09%
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  三、缴款: 

  国家开发银行60亿元一年期续发固息金融债120245,发行价格100.08元
  国开行60亿元三年期续发固息金融债120246,发行价格100.0598元
  国开行60亿元五年期续发固息金融债120247,发行价格100.0322元
  国开行60亿元七年期续发固息金融债120248,发行价格99.8911元
  国开行60亿元10年期续发固息金融债120249,发行价格99.84元 
  进出口银行184亿元七年期固息金融债120325,票面利率4.19%
  三明市国资投资公司10亿元七年期固息债1280441,票面利率6.92%
  四川圣达集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280443,票面利率7.25%
  沛县国资经营公司10亿元七年期固息债1280446,票面利率7.20% 
  华润股份10亿元三个月期超短融
  双环科技(000707.SZ)3亿元三年期中票       
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  四、还本付息:

  国开行300亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070224到期兑付,基本利差0.75%
  中国南车(1766.HK)(601766.SS)20亿元三年期中票0982163到期兑付,票面利率4.18%
  财政部7,500亿元15年期固息特别国债0700007付息,票面利率4.45%
  广汽集团(601238.SS)(2238.HK)6亿元10年期固息债078081付息,票面利率6.02%
  财政部280亿元15年期固息国债090011付息,票面利率3.69%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻
不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.[ID:nSB2137397] 
  
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩/边竞; 审校 李宏薇

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