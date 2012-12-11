《中国债券市场每日交易备忘》--12月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国节能环保集团15亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和广发银行主承 内蒙古集通铁路集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),工行和民生银行主承 杭锅股份( 002534.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 雅砻江流域水电开发公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 武汉商贸控股3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 正泰集团12亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 四川华西集团2亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中石油集团200亿元人民币九个月期超短融011201004,票面利率4.05% 南方电网50亿元九个月期超短融011207003,票面利率3.98% 贵州产业投资集团10亿元一年期短融041259077,票面利率5.20% 国电集团125亿元一年期短融041261041,票面利率4.58% 中信大锰矿业2亿元一年期短融041253071,票面利率5.20% 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融041253067,票面利率4.58% 星星集团2亿元一年期短融041260090,票面利率6.20% 安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票1282528,票面利率5.56% 安徽古井集团4亿元三年期中票1282529,票面利率5.56% 云南煤化工集团18亿元五年期中票1282530,票面利率6.09% 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票1282531,票面利率6.40% 成都公交集团2.5亿元五年期中票1282532,票面利率6.09% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期续发固息金融债120245,发行价格100.08元 国开行60亿元三年期续发固息金融债120246,发行价格100.0598元 国开行60亿元五年期续发固息金融债120247,发行价格100.0322元 国开行60亿元七年期续发固息金融债120248,发行价格99.8911元 国开行60亿元10年期续发固息金融债120249,发行价格99.84元 进出口银行184亿元七年期固息金融债120325,票面利率4.19% 三明市国资投资公司10亿元七年期固息债1280441,票面利率6.92% 四川圣达集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280443,票面利率7.25% 沛县国资经营公司10亿元七年期固息债1280446,票面利率7.20% 华润股份10亿元三个月期超短融 双环科技( 000707.SZ )3亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 国开行300亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070224到期兑付,基本利差0.75% 中国南车( 1766.HK )( 601766.SS )20亿元三年期中票0982163到期兑付,票面利率4.18% 财政部7,500亿元15年期固息特别国债0700007付息,票面利率4.45% 广汽集团( 601238.SS )( 2238.HK )6亿元10年期固息债078081付息,票面利率6.02% 财政部280亿元15年期固息国债090011付息,票面利率3.69% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻 不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.[ID:nSB2137397] 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/边竞; 审校 李宏薇