〔中国电力〕发改委密集批复14个输变电项目,累计动态投资额为52亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月11日电---中国发展与改革委员会最新公告显示,近期密集批复了14个输变电项目.据路透计算,累计动态投资额为52亿元人民币.
公告并显示,发改委11月和10月分别批复了8个和6个输变电项目,动态投资额分别为42.99亿元和9.23亿元.
上述项目中,投资额最大的为湖南长沙星沙500千伏输变电工程.该工程新建500千伏变电站1座,新增变电容量200万千伏安,新建500千伏线路211.3公里,动态投资15.74亿元.
中证报统计的数据显示,年内4月至今,发改委已公布批复24个输变电工程建设项目,总动态投资额达76.61亿元.其并引述分析人士称,今年底到明年初上述项目将进行前期设备采购招标,将利好输变电设备制造商.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。