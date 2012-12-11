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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:13 BJT

〔国际油市〕美国原油期货连跌五日后微升,但近期全球局势或限制涨幅

路透新加坡12月11日电---美国原油期货周二微升,此前曾连跌五日,但国内库存高企、关键的财政谈判陷入僵局和意大利新爆发出的问题可能限制涨势.

0027GMT,1月美国原油期货CLc1升0.13美元至每桶85.69美元.该合约此前五个交易日跌幅超过3美元.

欧洲周一敦促意大利下届政府坚守总理蒙堤的改革计划.此前,蒙堤决定提前辞职,加上贝鲁斯柯尼回归政坛前线,惊扰金融市场.[ID:nSB2137295]

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