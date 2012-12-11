〔欧洲金融〕欧盟主席国提出银行业联盟折衷方案,力图化解德英等国疑虑

路透伦敦12月10日电---欧盟轮值主席国塞浦路斯在一份草案中指出,欧洲央行将只对欧元区资产规模超过300亿欧元的银行进行日常性的监管.这份折衷草案旨在化解德国方面的顾虑.

欧元区财长将在周三举行会议,希望在通向银行业联盟的第一步措施上达成一致,以便成员国领袖于周四和周五在布鲁塞尔举行的峰会上签署.

德国希望欧洲央行只监管规模较大的银行,而法国和其他成员国则认为欧洲央行应当有权干预任何一家银行.

根据这份折衷的方案,"重要"银行的标准为资产超过300亿欧元(390亿美元),或资产超过该国经济规模的五分之一,抑或至少在三个成员国营运.只有符合上述条件的银行才会受到欧洲央行的直接监管.

不过,欧洲央行"随时仍可自行决定,或应成员国当局的请求",对任何一家在上述重大银行范畴之外的银行直接进行干预.

此外,塞浦路斯的这份方案也企图平抚英国方面的疑虑,英国担忧欧洲央行会利用其监管权限损害英国的金融服务业;英国金融服务业在欧盟中规模最大,且未加入这项银行业联盟.

欧洲央行的政策要求处理大额欧元计价业务的清算所必须设在欧元区,英国因此一状告上欧洲法院,试图令其撤销这项规定.(完)