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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:26 BJT

《汇市简讯》亚洲各央行干预市场行动料暂时支撑欧元/美元

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* 亚洲新兴市场各央行近来频频出手干预市场

* 央行手中积累的美元将用于购买其他货币

* 欧元/美元徘徊在昨日高点1.2946附近

* 下一道阻力位在1.2975,此为周五高点以及1.3227至1.2876跌势的38.2%回档位.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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