《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月11日(二)
莫斯科--20国集团(G20)特别代表会议(至12月12日)
雅加达--印尼央行召开会议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
12月12日(三)
温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.
塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)
12月13日(四)
莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
马卡蒂--菲律宾央行举行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
智利圣地牙哥--智利央行举行议息会议.
赫尔辛基--芬兰央行发布最新经济预测,央行总裁利卡宁召开新闻发布会(0900).
莫斯科--"扶助经济增长与稳定性"大会.
12月14日(五)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
墨西哥市--墨西哥央行公布货币政策会议纪录.
利马--秘鲁央行公布通胀报告.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
12月17日(一)
暂无重要经济事件.
12月18日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开利率制定会议.
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决议).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。