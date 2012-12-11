〔中国公开市场〕流动性宽裕逆回购继续缩量,跨年需求令28天品种受青睐(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 今日进行810亿元逆回购,单日净回笼860亿元

* 七天和28天逆回购中标利率均续持稳

* 跨年资金需求增多,28天逆回购受青睐

路透上海12月11日电---中国央行周二公开市场逆回购操作量减至810亿元人民币,单日净回笼量达860亿元.近期市场流动性持续宽裕,对公开市场逆回购的依赖程度亦逐步减弱,央行顺势而为,继续缩减逆回购操作规模.

市场人士并指出,尽管逆回购总量在不断下降,但从结构上看,由于跨年资金需求增多,28天期品种近期明显受青睐,操作量维持相对高位.

"现在大家都不缺钱,也只有对跨年的资金才有需求,"上海一银行交易员称.

央行公告显示,今日稍早公开市场进行了810亿元逆回购操作.其中七天期110亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期700亿元,中标利率亦仍持稳在3.60%.

北京一银行交易员则谈到,目前银行间市场七天和14天期回购利率都明显低于公开市场逆回购利率,表明资金供给充裕,从而抑制了对逆回购的需求.

银行间市场周二质押式回购利率CNREPO=CFXS依旧在低位徘徊,七天和14天品种的加权利率均在3%附近.

此外今日28天逆回购又重新回到周二进行,上周曾因元旦假期因素而调整至周四操作.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.上周则一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若上周二按常规开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.

财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[ID:nSB2130917][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

中国人民银行周二公布,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,比上年同期多1,837亿元,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.[ID:nSB2133027]

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 810

(周四) 待定

央票到期 380

正回购到期 --

逆回购到期 2,620

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--发稿 边竞; 审校 林高丽

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