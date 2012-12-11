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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 09:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元接近数周高位,摆脱中国数据影响

路透悉尼/惠灵顿12月11日电---澳元和新西兰元兑美元周二均持于数周高位附近,摆脱了中国弱于预期的贸易数据的影响,即使投资者谨慎关注意大利政局变化.

澳元/美元AUD=D4从稍早的1.0485美元略微走软至1.0472美元,海外市场一度升达1.0506美元,非常接近上周所及11周高位1.0515美元.

交易商称,央行和期权投资者对市场的双向押注令澳元走势受限.据传,在1.0525和1.0550美元处有大规模期权障碍,澳洲出口商在1.0450美元之前有下单.

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