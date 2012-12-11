修正:〔中美贸易〕美国希望中国采取行动,取消针对美肉类等产品的市场壁垒

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透华盛顿12月10日电---美国官员周一表示,美国希望下周中国能够采取行动消除针对美国肉制品和其它产品的市场壁垒,并加强对知识产权的保护.
"我们致力于在以下问题上收获有意义的结果,这些问题包括:保护知识产权执法,抵制技术转让压力,取消扭曲贸易的产业政策,以及消除针对我们出口产品的主要障碍,"美国贸易代表柯克在声明中表示.
美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)同时补充,"我们计划解决一系列影响美国肉类,禽类及园艺类产品出口的市场准入问题."
一年一度的美中商贸联合会(U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade)会议将于12月18-19日在华盛顿召开.中国国务院副总理王岐山将率团参加.威尔萨克及美国代理商务部长Rebecca Blank将代表美方与会.
"此次会谈处在一个很关键的时间点,这也是设定中美经济关系未来轨迹的一个契机.同中国建立一个健康,平衡的贸易关系对于美国十分重要,"Blank表示.(完)
--编译 王湄;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。