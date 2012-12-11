《交易视点》中国利率产品明年将面临经济弱复苏下的调整--中信证券

路透北京12月11日电---中国中信证券最新发布的2013年利率市场投资策略报告认为，在基准情景假设下，增长和通胀温和回升将是2013年基本面的主线，国内政策面及资金面有望维持相对平稳状态，受此影响，利率产品收益率大幅突破向上或向下的概率均不大，将延续区间震荡的走势。

但考虑到基本面状况较2012年有所改善，中长期利率产品收益率波动中枢将有所抬升，且曲线将改变过于平坦的形态，陡峭化将成为主要趋势。

对交易型机构而言，目前中长期利率产品收益率处于我们预计的波动区间下限附近的水平，建议保持谨慎，等待收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，可继续参与，但需关注一级市场供给压力的变化。

**基本面：增长和通胀小幅回升**

未来几年经济增长将进入中速增长期，目前的经济增速仍在调控的目标区间内，大幅放松政策刺激经济回升的必要性和可能性都较不大。

基建投资有望继续成为稳增长的主要支撑，但在房地产调控政策延续的背景下，房地产开发投资难以显着回升。

货币条件难以明显宽松，货币政策仍以稳健为主，因此内需增长的回升幅度有限，由于今年基数较低，2013年GDP同比有望回升至8%左右。

12年底CPI同比将回升至2.5%左右，13年上半年CPI同比较为平稳，下半年有上行风险。

**货币政策：以稳为主**

外生性流动性进入低增长期，逆回购将成为主要的基础货币投放及调节工具；逆回购利率成为货币市场利率的重要基础，货币市场利率波动性有望下降。但逆回购难以解决深层次的货币收缩问题，资金深度不足，在同等超储率水平下，货币市场利率整体偏高，保持“紧平衡”局面。

准备金率仍有可能继续下调，但准备金率的下调仅仅起到稳定货币市场利率的作用，不会带来流动性的明显宽松。

在市场化改革背景下，央行将更加注重对货币市场利率的调节。在经济及通胀小幅平稳回升的预期下，预计2013年逆回购利率将保持在3.35%附近，货币市场利率则继续围绕逆回购利率窄幅波动，7天回购利率波动区间将维持在3.0-3.5%。

**利率产品投资策略**

针对国内及海外市场的不同变化，我们对2013年利率产品市场做出如下三种情景假设：

基准情景假设：增长和通胀仅仅小幅回升，资金面维持相对平稳状态，且海外风险偏好不发生剧烈变化。利率产品收益率大幅向上或向下突破的概率均不大，将延续区间震荡的走势，10年国债的主要波动区间在3.5%-3.8%。

悲观情景假设：政策刺激力度超预期，经济增速显着回升；海外方面，美国“财政悬崖”及欧元区债务问题取得重大进展。全球风险偏好显着上升，利率产品收益率全线走高，并出现明显的陡峭化趋势。

乐观情景假设：信贷和财政政策偏紧，增长及通胀均低于预期；海外方面，美国经济增长恢复状况弱于预期、欧元区债务问题继续困扰市场。利率产品收益率有望回归今年的波动区间。

在基准情景假设下，增长和通胀温和回升将是2013年基本面的主线，国内政策面及资金面有望维持相对平稳状态，受此影响，利率产品收益率大幅突破向上或向下的概率均不大，将延续区间震荡的走势。但考虑到基本面状况较2012年有所改善，中长期利率产品收益率波动中枢将有所抬升，且曲线将改变过于平坦的形态，陡峭化将成为主要趋势。

对交易型机构而言，目前中长期利率产品收益率处于我们预计的波动区间下限附近的水平，建议保持谨慎，等待收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，可继续参与，但需关注一级市场供给压力的变化。(完)

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