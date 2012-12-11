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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 10:19 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑目标指向波林格区间下缘所在的0.8016

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* 在海外市场跌至0.8035的疲势短暂,对亚洲市场走势有利

* 欧元区人气强韧,尽管意大利政界存在不确定因素

* 技术指标不佳,目标位指向波林格区间下缘所在的0.8016

* 动能指标向下,首道支撑位是费波纳奇回档位0.8032

* 相关图标:(link.reuters.com/rut54t)(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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