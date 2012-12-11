〔企业并购〕泰国富豪苏旭明将对星狮收购要约最后期限延至1月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月11日电---泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)将其每股8.88坡元购买星狮集团(FRNM.SI)股份要约的最后期限延长至1月2日,这是大约一个半月来的第四次延后.一个稍稍高于其出价的对手报价截止日期是1月3日.
预计这种伺机而动的策略会升级为收购战.
星狮集团是一家拥有129年历史的老牌企业,坐拥80亿坡元(65.5亿美元)的地产,并拥有软饮料和印刷业务.
另外一家竞购方是新加坡地产公司华联企业(OVES.SI)领衔的财团,其出价是每股9.08坡元.华联企业的董事长是李宗(Stephen Riady).
上周野村分析师Jit Soon Lim表示,如果华联企业出售星狮集团的非地产资产并将最低内部收益率定在25%的话,其出价最高可能达到9.88坡元.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。