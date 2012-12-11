〔企业并购〕泰国富豪苏旭明将对星狮收购要约最后期限延至1月2日

路透新加坡12月11日电---泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)将其每股8.88坡元购买星狮集团(FRNM.SI)股份要约的最后期限延长至1月2日,这是大约一个半月来的第四次延后.一个稍稍高于其出价的对手报价截止日期是1月3日.

预计这种伺机而动的策略会升级为收购战.

星狮集团是一家拥有129年历史的老牌企业,坐拥80亿坡元(65.5亿美元)的地产,并拥有软饮料和印刷业务.

另外一家竞购方是新加坡地产公司华联企业(OVES.SI)领衔的财团,其出价是每股9.08坡元.华联企业的董事长是李宗(Stephen Riady).

上周野村分析师Jit Soon Lim表示,如果华联企业出售星狮集团的非地产资产并将最低内部收益率定在25%的话,其出价最高可能达到9.88坡元.(完)