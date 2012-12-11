〔日本债市〕公债价格上涨,受对日央行料进一步放宽政策的预期支撑

据熟悉央行想法的消息人士称,在12月19-20日会议上,日本央行将可能采取进一步货币刺激措施,最有可能扩大目前规模为91万亿(兆)日圆(1.1兆美元)的资产购买和放款计划.计划可能再扩大5-10万亿日圆.