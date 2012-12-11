版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 10:52 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,受对日央行料进一步放宽政策的预期支撑

路透东京12月11日电---日本政府公债价格周二上涨,指标10年期公债收益率(殖利率)距离上周触及的九年半低点不到0.5个基点,市场愈发预期日本央行将采取更多货币宽松措施.

据熟悉央行想法的消息人士称,在12月19-20日会议上,日本央行将可能采取进一步货币刺激措施,最有可能扩大目前规模为91万亿(兆)日圆(1.1兆美元)的资产购买和放款计划.计划可能再扩大5-10万亿日圆.

美联储今天晚间将开始为期两天的政策会议,会议结束后亦预计将宣布新一轮公债购买措施.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐